Spowodował wypadek, w którym zginął motocyklista. Jest akt oskarżenia dla 22-latka Maciej Krajewski

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 22-latkowi, który w czerwcu doprowadził do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mężczyzna na dodatek miał zakaz prowadzenia pojazdów i uciekł z miejsca zdarzenia. Grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności.