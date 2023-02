Spotkanie z łosiami w lesie koło Kopalina. Pracownik Nadleśnictwa Choczewo nagrał wideo!

- Musimy pamiętać o tym, że są to dzikie zwierzęta. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć jak się zachować podczas takiego spotkania - uczula Rafał Skowronek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Choczewo. - Na pewno nie wolno podchodzić do łosi, a już szczególnie do klępy, czyli mamy, z łoszakami. Samica w obronie swoich dzieci może zachować się nieracjonalnie - podkreśla rzecznik.