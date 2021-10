Spot promocyjny o Ustce w konkursie na najlepszy film promocyjny na świecie

Zachęcamy wszystkich przyjaciół i fanów miasta do oddawania głosów na nasz film. Głosy oddawać można pod linkiem https://www.cifft.com/film/ustka-become-the-master-of-leisure/ . Głosować można raz dziennie aż do 25 października 2021.

Przypomnijmy, że film promujący Ustkę otrzymał w tym roku nagrodę podczas Festiwalu „The Golden City Gate” (Das Goldene Stadttor) w Berlinie. Film „Ustka – become the master of leisure” zdobył drugą nagrodę w ważnej kategorii filmy promujące miasta. To zawsze najbardziej oblegana kategoria na wszystkich festiwalach filmów turystycznych, bo dotyczy zarówno wielkich miast, małych, jak i małych gmin.