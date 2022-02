Spółka PGNiG zdecydowała o obniżce cen gazu. Kto zapłaci mniej? Agnieszka Kamińska

Przedsiębiorcy zapłacą mniej za gaz, spółka PGNiG Obrót Detaliczny po raz kolejny obniżyła ceny. Spadną one o 35 proc. w stosunku do tego, ile trzeba było płacić na początku roku. Skorzystają m.in. właściciele piekarni, zakładów fryzjerskich czy restauracji. Im ceny gazu najbardziej dały się we znaki na początku 2022 r.