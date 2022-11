Sparing młodzieżowej reprezentacji z Turcją był ustawiony? Dziwne decyzje sędziego i wysokie zakłady u bukmacherów

W normalnych okolicznościach informacja o towarzyskim meczu młodzieżowej reprezentacji Polski z Turcją przeszłaby bez większego echa. Ot, odbyło się spotkanie, trener Michał Probierz mógł po raz kolejny przyjrzeć się zawodnikom, przećwiczyć atak pozycyjny, kontrę, stałe fragmenty.

Biało-czerwoni wygrali 3:2, a pełne 90 minut rozegrał Jan Biegański, który jesienią był wypożyczony z Lechii Gdańsk do pierwszoligowego GKS-u Tychy. Trener Marcin Kaczmarek potwierdził już, że zimą młodzieżowiec wróci do Gdańska.

Jednak to tylko suche informacje, które nie są nam do niczego w tym momencie potrzebne. Dlaczego wspominamy o tym meczu? Otóż... zachodzi podejrzenie, że miała tam miejsce korupcja.

Jak się okazuje, sprawa nie dotyczy już wyłącznie trzeciej ligi polskiej, ale weszliśmy na poziom wyżej.

Dochodzą do nas informacje, że pod koniec pierwszej połowy sędzia Matej Bezelj z Chorwacji zaczął podejmować dziwne decyzje. Zupełnie przypadkowo zbiegło się to z aktywnością graczy u bukmacherów, gdzie odnotowano skok zakładów na over 1.5 w pierwszej części. Mówi się nawet, że zostały zawarte zakłady na kwotę 76 tys. euro. Musiały paść dwa gole do przerwy. I... padły.