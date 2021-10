Sopot: Zatrzymany kierowca pod wpływem kokainy. Miał jej więcej. Policjanci znaleźli narkotyki w bieliźnie mężczyzny

Kierowca pod wpływem kokainy zatrzymany w Sopocie. Narkotyki chował w bieliźnie

Na Alei Niepodległości w Sopocie policjanci drogówki w czwartek, 30 września nad ranem zatrzymali do kontroli kierującego samochodem volkswagen. Za kierownicą auta siedział znany im 23-letni mieszkaniec Sopotu. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na jego zachowanie, podejrzewając że znajduje się on pod wpływem środków odurzających. Wstępne badanie śliny wykazało u mężczyzny obecność kokainy, pobrano od niego krew do dalszych badań.

Ponadto podczas przeszukania sopocianina policjanci znaleźli schowane w bieliźnie pudełko, a w nim zawiniątka z białą substancją. Znaleziony proszek przekazano biegłemu do dalszych badań, natomiast zatrzymany 23-latek trafił do policyjnego aresztu.