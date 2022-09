Sopot: Korek niemal na pół miasta. Remont gdańskiego wylotu Niepodległości potrwa 2 miesiące. Kierowca: „Można to było zaplanować mądrzej”

Remont nitki wylotowej Al. Niepodległości do Gdańska zaczął się 12 września. Ruch od wysokości ul. Smolnej do skrzyżowania z Armii Krajowej i Jana z Kolna prowadzony jest po „gdyńskiej” jezdni dwukierunkowo. Od strony Gdańska i centrum Sopotu tworzą się w godzinach szczytu potężne korki, sięgające w Gdańsku nawet wysokości przystanku SKM Żabianka a w Sopocie – niemal centrum miasta.

Nie lepiej jest na ul. Armii Krajowej. Zniecierpliwieni kierowcy stojący w zatorze chętnie dzielą się uwagami:

- Masakra! Spieszę się do żony w szpitalu w Gdańsku a tu takie niefajne zaskoczenie – mówi pan Wojciech jadący z Orłowa.

- Wiedziałem o remoncie i wiem, że co jesień, po kawałku Niepodległości jest robiona, ale mogli to zaplanować mądrzej, w tym roku odpuścić – to pan Grzegorz z Sopotu.