Sopot Beach Rugby 2021 już w sobotę 31 lipca na plaży przy molo w Sopocie

Najbliższy weekend warto będzie spędzić plaży przy molo w Sopocie. Od piątku do niedzieli odbywać się tam będą 9. już edycja popularnego turnieju Sopot Beach Rugby oraz Festiwal Latawców Sopot 2021. Sobota jest zarezerwowana na rugby, piątek i niedziela są dla latawców, ale w sobotę po zawodach rugby będzie można obejrzeć nocny pokaz latawców.

Rugby plażowe to wyjątkowo widowiskowa gra, która od uczestników wymaga siły, szybkości i zdecydowania. To wszystko daje efektowną grę, która przyciąga nie tylko widzów, ale także np. wielu fotoreporterów, uwieczniających swoją pracę na zdjęciach. Pora roku sprzyja takim zmaganiom, które od lat są już popularne na południu Europy. Od kilku lat turniej organizowany w Sopocie również zyskuje na atrakcyjności. Do nadmorskiego kurortu przyjeżdżają liczne ekipy rugbistek i rugbistów, dla których jest to także element przygotowań do nowego sezonu. Ten turniej to jednak nie tylko sportowa rywalizacja.