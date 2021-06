Sopocki Fundusz Sąsiedzki 2021. Zgłoś i zrealizuj swoją lokalną inicjatywę Karol Uliczny

Karolina Misztal

Sopoccy urzędnicy zachęcają mieszkańców do zgłaszania się do Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego. Fundusz to część budżetu Sopockich Domów Sąsiedzkich, o którym bezpośrednio mogą decydować mieszkańcy poprzez zgłaszanie lokalnych inicjatyw. Aplikować można o środki w wysokości do 1 tys. zł na realizację jednej inicjatywy.