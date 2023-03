Sopocki budynek Wave One nominowany w prestiżowych konkursach! Anna Olejniczak

Wave One to pierwszy z budynków w kompleksie Europejskiego Centrum Rodziny (ECR) INVICTA w Sopocie. Zaprojektowany przez pracownię FAAB znajduje się na obrzeżach Sopotu, 400 metrów od bałtyckiej plaży. Anna Olejniczak Zobacz galerię (6 zdjęć)

Wśród sopocian budynek Wave One wzbudza mieszane uczucia. Tradycjonaliści zawzięcie krytykują białą bryłę, która nie tak dawno "wyrosła" na Karlikowie. Bardziej liberalni zachwycają się falistą linią i nietypową, lśniącą powierzchnią. Faktem jest, że obok Wave One trudno przejść obojętnie. Nic więc dziwnego, że budynek ten został nominowany do prestiżowego międzynarodowego konkursu architektonicznego ArchDaily Building of the Year Awards.