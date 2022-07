Somonino (pow. kartuski). 120 dzieci z rodzin popegeerowskich otrzymało komputery. ZDJĘCIA

Wręczanie laptopów poszczególnym dzieciom odbywa się w Somoninie od kilku dni po to, by grupy nie były zbyt liczne i żeby uroczystość mogła przebiegać w komfortowych warunkach.

- Do programu zakwalifikowało się łącznie 120 dzieci, choć zgłoszeń było znacznie więcej - mówił podczas wręczania komputerów Marian Kowalewski, wójt gminy Somonino. - Zgodnie z procedurami rodziny musiały udokumentować, że faktycznie mają powiązania z miejscowościami popegeerowskimi. Koszt takiego laptopa to około 2,9 tysiąca złotych, więc dostajecie fajny prezent tylko dlatego, że wasi dziadkowie, pradziadkowie byli w różny sposób związani z PGR-ami. Mam nadzieję, że te laptopy posłużą wam przede wszystkim do nauki, bo takie było założenie tego programu.