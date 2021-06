Smutna powinność w drugiej części sezonu przez żużlowcami Zdunka Wybrzeża Gdańsk? Poznaliśmy skład na sobotni mecz w Łodzi z Orłem

Fakty są takie, że żużlowcy Wybrzeża męczą się na własnym torze, ale także na wyjazdach. Gdańszczanie zaledwie zremisowali 45:45 z osłabionym wówczas ROW-em Rybnik. Zremisowali także ostatnio 45:45 z TŻ Ostrovią, a z Orłem Łódź przegrali 44:45. Łącznikiem tych trzech wymienionych spotkań jest to, że rozgrywane były na torze stadionu przy ul. Zawodników z drużynami ambitnie myślącymi o awansie do wyższej ligi.

Kalkulacje kibiców gdańskiego klubu najzwyczajniej biorą w łeb. Po siedmiu odjechanych meczach Zdunek Wybrzeże ma na koncie tylko 6 punktów i zaledwie matematyczne szanse na awans do play-offów. Budowa solidnego składu, jak na warunki zaplecza PGE Ekstraligi, zatrudnienie nowego menedżera oraz wymiana nawierzchni toru w Gdańsku nie przynoszą spodziewanego efektu. Nasi zawodnicy są zagubieni, nie trafiają z przełożeniami, a presja wyniku dodatkowo nie ułatwia im zadania. To rodzi napięcia i zgrzyty, które w jeszcze większym stopniu komplikują odniesienie drużynowego sukcesu.

eWinner 1 Liga Żużlowa. Terminarz i tabela sezonu 2021. Wilki Krosno na czele stawki, a za nimi TŻ Ostrovia i ROW Rybnik

Te słabe rezultaty sprawiają, że w rundzie rewanżowej gdańszczanie są na straconej pozycji, jeśli chodzi o zdobywanie punktów bonusowych. Gorsze jest jednak to, że nie ma przesłanek, aby z wiarą oczekiwać sportowego przełamania. Co prawda, w ostatnim spotkaniu z Argedem Malesą Ostrów było już nieco lepiej, ale dwa biegi nominowane przegrane po 1:5 i w efekcie strata zwycięstwa, to coś, o czym nie jest łatwo zapomnieć kibicom.