Śmiertelny wypadek w Kwidzynie. Pociąg osobowy potrącił mężczyznę na torowisku w okolicy ul. Południowej w Kwidzynie

Śmiertelny wypadek w Kwidzynie

Jeśli potrzebujesz wsparcia, zadzwoń

Numer skierowany jest głównie do: dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (do 25 roku życia). Dzwonić można w przypadku kłopotów w szkole, w domu, gdy jako młody dorosły masz problemy w pracy, w relacjach z ludźmi lub po prostu potrzebujesz porozmawiać, gdy czujesz, że dzieje się coś niepokojącego lub nie radzisz sobie z codziennością. Również wtedy, gdy podejrzewasz, że masz depresję, masz opory przed pójściem do specjalisty, obawiasz się reakcji otoczenia na wiadomość, że chodzisz do psychologa, leczysz się u psychiatry, ale także gdy podejrzewasz, że na depresję choruje ktoś z Twoich bliskich, przyjaciół i chcesz wiedzieć, jak możesz mu pomóc.

KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA, INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO - tel. 116 123 (bezpłatny, anonimowy, całodobowy, chat całodobowy)

Bezpłatne wsparcie dla osób dorosłych w trudnej sytuacji życiowej. To numer telefonu pomocowego dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym. Mogą z niego korzystać osoby w kryzysie emocjonalnym, ich najbliżsi, ale także pomagający profesjonaliści. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób w kryzysie emocjonalnym oraz dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków. Oprócz telefonu i chat'u można wypełnić formularz kontaktowy.