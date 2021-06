Śmiertelny wypadek w Cedrach Małych. Nie żyje potrącona 30-letnia rowerzystka. Kierowca był pod wpływem alkoholu!

Miał podpalić śmietniki, a potem wrócił, bo chciał zobaczyć, jak strażacy gaszą pożar. Policja zatrzymała gdańszczanina

Do policyjnego aresztu trafił 63-latek z Gdańska, podejrzany o podpalenie śmietników. Do zatrzymania mężczyzny doszło, kiedy mężczyzna wrócił na miejsce przestępstwa, by popatrzeć, jak strażacy gaszą pożar. Płonęły nie tylko kosze na odpady, nadpalona została także elewacja budynku oraz drzwi. Łączna kwota strat wstępnie oszacowana została na 30 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Podejrzanemu grozi kara 5 lat więzienia.