Śmiertelny wypadek niedaleko Chojnic 1.06.2021 r. Zginął 25-letni kierowca

Do zdarzenia doszło ok. 1.00. Kierujący hondą podróżował sam. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

- Przypominamy i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi na drodze. Kierowcy często tracą czujność i nie zdejmują nogi z gazu, przeceniając własne umiejętności za kierownicą. Niestety, ale nawet najmniejszy błąd kierowcy może skończyć się zderzeniem drogowym. Pamiętajmy o rozsądku na drodze oraz kierowaniu z wyobraźnią. Jedźmy wolniej, a bezpieczniej – apeluje w imieniu policjantów Justyna Przytarska.