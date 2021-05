Śmiertelny wypadek koło Chojnic 17.05.2021 r. Nie żyje 22-letni kierowca volkswagena golfa. Droga wojewódzka nr 240 zablokowana

Wypadek pod Wejherowem! 11.05.2021 r. Samochód osobowy uderzył w trzy drzewa. Kierowca trafił do szpitala

Pod Wejherowem we wtorek, 11 maja doszło do wypadku drogowego. Samochód osobowy uderzył w trzy przydrożne drzewa. 30-letni kierowca został przetransportowany do szpitala, był trzeźwy.