Sławomir Wojciechowski w nowej roli w Lechii Gdańsk. 48-latek będzie odpowiedzialny za planowanie kadr

Sławomir Wojciechowski z Lechii Gdańsk wypłynął na szerokie, piłkarskie wody. W CV ma cztery występy w reprezentacji Polski, 135 meczów i 33 bramki w polskiej ekstraklasie (Zawisza Bydgoszcz, GKS Katowice i RKS Radomsko), występy w szwajcarskim FC Aarau oraz epizod w Bayernie Monachium (3 występy ligowe i jedna bramka). W Bawarii grał w sezonie 2000/01, który zakończył się dla klubu wygraniem Ligi Mistrzów (był na liście zgłoszonych, ale nie wystąpił w tej edycji Champions League).

Po zakończeniu kariery Sławomir Wojciechowski pracował m.in. jako dyrektor akademii Lechii Gdańsk. Teraz wraca do klubu w zupełnie nowej roli – koordynatora ds. planowania kadr.

– Nie ma dzisiaj w piłce ważniejszych decyzji od tych sportowych, jak choćby transfery itd. Sławek Wojciechowski jest osobą, która będzie oceniała nasze wewnętrzne tematy kadrowe, czyli młodych zawodników z akademii, ich potencjał i przydatność w przejściu do pierwszego zespołu, ale również na co dzień obserwowała rozwój zawodników w pierwszym zespole. Do tego dochodzą wszystkie propozycje naszych skautów, aby finalnie ocenić potencjał danych graczy, bo chciałbym, żebyśmy byli jak najskuteczniejsi na rynku transferowym. Jest to podstawą, aby Lechia Gdańsk odniosła większy sukces w następnych latach – mówi Tomasz Kaczmarek, szkoleniowiec Lechii.