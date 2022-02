Śląsk, Mazowsze i Pomorze otwierają tegoroczny ranking nierzetelnych firm

Na początku 2022 roku najlepiej wypadły województwa podlaskie (56 pkt.), podkarpackie (52 pkt.) oraz opolskie (49 pkt.).

– W porównaniu z ubiegłoroczną czołówkę obserwujemy nieznaczne zmiany. Wówczas pierwsze miejsce zajęły ex aequo województwa podlaskie i podkarpackie, który uzyskały po 54 pkt. Tym razem ci pierwsi wysforowali się na nieznaczne prowadzenie. Decydującym czynnikiem był poziom ogólnego zadłużenia. Na Podlasiu wynosi on 155,6 mln zł, co jest najniższą wartością w tej kategorii (16. miejsce), podczas gdy przedsiębiorcy na Podkarpaciu mają do oddania ponad 253 mln zł. To dało im 10. lokatę. W pozostałych aspektach firmy z tych województw klasyfikowane zawsze bardzo blisko siebie. Miejsce w pierwszej trójce utrzymała również Opolszczyzna. Jednak zarówno przedsiębiorcy z tamtego regionu, jak i Podkarpacia uzyskali mniej punktów niż przed rokiem. Do pewnych zmian doszło natomiast na dole rankingu – mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.