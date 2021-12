Skrócz. Ola Orlikowska wyruszyła w samotną podróż po Europie. Pokonała 15 tys. kilometrów na rowerze

- Sam pomysł wyprawy zrodził się w roku 2018 kiedy znajdując się na rozdrożu dróg zadałam sobie proste pytanie “Co sprawia, że jestem szczęśliwa?’ Odpowiedź zaskoczyła mnie samą, bo pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy był rower. To chyba dlatego, że podświadomie wiedziałam, że w życiu brakowało mi przygody. Dopiero teraz widzę, że musiałam zrobić coś drastycznego, żeby wyrwać się ze snu, chociaż wtedy myślałam, że jestem szczęśliwa. Wiedziałam, że to jest coś, co MUSZĘ zrobić, nawet jeżeli w tamtej chwili nie do końca rozumiałam dlaczego. W podróż wyruszyłam 19 sierpnia 2020 roku z mojej rodzinnej miejscowości Skórcz, gdzie po pokonaniu 15 000 kilometrów wróciłam w przeddzień 13 miesiąca w podróży – opowiada Ola Mae Orlikowska.