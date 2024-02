Skoki narciarskie LAKE PLACID NA ŻYWO 11.02.2024 r. WYNIKI. Piotr Żyła tuż za podium. Gdzie oglądać transmisję TV, stream online, relacja

Puchar Świata Lake Placid 2024 (11.02.2024 r.). Żyła tuż za podium, wygrał Kraft

Piotr Żyła nie wylądował na podium, ale to był jego bardzo dobry występ. To w ogóle był najlepszy konkurs dla Polaków w tym sezonie, bo dwóch znalazło się w czołowej "10".

Żyła w drugiej serii skoczył 123 metry i to wystarczyło do zajęcia czwartego miejsca w końcowej klasyfikacji konkursu. Identyczną odległość uzyskał Aleksander Zniszczoł i uplasował się na dziewiątej pozycji. To dobre wyniki, a podium dla Polaka wydaje się być coraz bliżej i może nastąpi to jeszcze w tym sezonie. Kamil Stoch i Dawid Kubacki znaleźli się w trzeciej dziesiątce.

Niedzielny konkurs w Lake Placid wygrał Austriak Stefan Kraft, a za nim uplasowali się wspólnie Niemiec Philipp Raimund oraz Słoweniec Lovro Kos.