Składki ZUS uderzają w polskie firmy. Mamy na to pomysł. Rozmowa z Adamem Abramowiczem, rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw

"Polski dobrobyt wziął się z aktywności gospodarczej Polaków". Rozmowa z Adamem Abramowiczem, rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jesteśmy po 2 latach pandemii, po roku wojny. To absolutnie bezprecedensowe wydarzenia z punktu widzenia gospodarki. W jakiej sytuacji są dzisiaj małe i średnie firmy?

- Pandemia to był okres, gdzie największe koszty poniosły firmy właśnie z sektora MSP. To one były zamykane w ramach lockdownów. Pozamykano restauracje, kluby fitness, hotele, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Duże korporacje pracowały.

Ale dla tych małych była pomoc rządowa. Nie była wystarczająca?

- Tak, była pomoc. Choć ja mówię - rekompensaty. Rząd zamykał, rząd płacił. Ale też nie wszystkie firmy te rekompensaty dostały w takiej wysokości, żeby one pozwoliły na pokrycie wszystkich kosztów. A była też część firm, niewielka, która w ogóle nie dostała nic, mimo że były zamknięte.