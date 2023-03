Skażona woda w Wejherowie. Raport z 9.03.2023 roku. Sanepid: "Po przegotowaniu woda nadaje się do spożycia"

Skażona woda w Wejherowie

Przypomnijmy, że 1 marca 2023 roku wejherowski sanepid poinformował, że woda w części miasta w obrębie ponad 20 ulic (w kwartale ulic Nanicka, Przemysłowa i I Brygady Pancernej oraz ul. Tartaczna) nie nadaje się do spożycia. Można było ją wykorzystywać wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Było to spowodowane wykryciem zanieczyszczenia, czyli obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków. Administrator wodociągów, czyli PEWIK, informuje, że prowadzi "intensywne czynności z zakresu płukania i dezynfekcji". Mieszkańcy mogą korzystać z wody z podstawionych przez PEWIK beczkowozów.

Natomiast w czwartek, 9 marca 2023 roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie podał optymistycznie wiadomości.

- Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu - czytamy w komunikacie.

PPIS informuje, że przegotowania wymaga woda do: