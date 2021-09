Sii w Gdańsku rozwija działalność i zwiększa zespół. Rekrutuje kolejnych pracowników

Do końca roku Sii planuje osiągnąć zatrudnienie na poziomie 1300 pracowników.

Aby nie zwalniać tempa rozwoju, Sii regularnie wzbogaca swoje portfolio usług o nowe obszary technologiczne takie jak cyberbezpieczeństwo, RPA, AI, rozwiązania Big Data itp. Różnorodne projekty firmy z zakresu IT, R&D i inżynierii przemysłowej w najnowszych technologiach wykorzystują m.in. Java, C, C++, C#, .net, Angular JS, React, Embedded C, Python, Xamarin czy Magento.