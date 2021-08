Sierpień z Gdańskim Festiwalem Tańca w Klubie Żak (20-29.08.2021)

Trójmiejskie premiery

Festiwal rozpocznie się 20 sierpnia premierowymi spektaklami przygotowanymi przez trójmiejskich tancerzy pod okiem mentorów – Ulriqi Fernqvist i Petera Svenzona – dyrektorów artystycznych szwedzkiego Art Of Spectra. „De Light” będzie opowieścią o świetle i ruchu w wykonaniu h art company, której założycielem jest Artur Grabarczyk. Absolwent Gdańskiej baletówki, którego podróż artystyczna zaczęła się w balecie Opery Bałtyckiej u Izadory Weiss, prowadziła przez Szkocję i Francję, z powrotem do Trójmiasta. Choreograf zaprosił do współpracy tancerkę Teatru Dada von Bzdulow – Katarzynę Ustowską, Kamila Wawrzutę, oraz tańczącą w najnowszych produkcjach Sopockiego Teatru Tańca – Różę Kołodę. „Mirroring” to spektakl artystek zespołu Hertz Haus – Magdy Kowali i Anny Zglenickiej. Produkcje grupy zaczynają osiągać poziom europejski, budzą zainteresowanie innych choreografów i festiwali, zaskakują świeżością pomysłów, jakością ruchu i energią sceniczną.