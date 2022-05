Sieci, które wycofały się z Polski. Tych sklepów już u nas nie ma. Zobacz, gdzie nie zrobisz już zakupów w Polsce - GALERIA Maja Czech

Współczesny rynek jest bardziej dynamiczny, niż kiedykolwiek wcześniej. Do Polski wciąż wkraczają nowe marki, jednak nie wszystkie odnoszą upragnione wyniki sprzedażowe. Z biegiem lat do naszego kraju zdążyły wstąpić i odejść dziesiątki różnych sieci. Być może wśród nich była wasza ulubiona? Sprawdźcie, których popularnych sklepów nie ma już w Polsce. Pamiętacie je wszystkie? Zajrzyjcie do galerii!