Ścieżka historyczna po śródmieściu Malborka. Wytyczą ją tabliczki. Burmistrz: "To jak spowalniacze na chodniku". Będzie inne rozwiązanie? Anna Szade

Niedawno Urząd Miasta uchylił rąbka tajemnicy i zaprezentował, jak będą wyglądały tablice wytyczające ścieżkę historyczną po obszarze rewitalizacji w Malborku. Na razie przed oczami przechodniów chroni je czarna folia. Mogą za to do woli deptać po tabliczkach. „To spowalniacze na chodniku”, słyszymy od burmistrza Marka Charzewskiego, któremu to rozwiązanie nie przypadło do gustu i domaga się zmian.