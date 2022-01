Sarsa: nowa piosenka "Mówiła niszcz". Jak odebrali ją internauci?

Sarsa, czyli Marta Markiewicz, stała się popularna w 2014 roku. Właśnie wtedy zgłosiła się do programu The Voice of Poland. Chociaż nie dotarła do finału, jej piosenki zaczęły się pojawiać w rozgłośniach radiowych. Piosenkarka zdobyła też sporo fanów.

By być z nimi w stałym kontakcie, prowadzi konto na Instagramie, gdzie regularnie udostępnia nowe treści. Tak jak niedawno, gdy przez przypadek pochwaliła się nową fryzurą. Słynne rogi, które nosiła na początku kariery, są jedynie wspomnieniem.