Sandra Drzymalska z Wejherowa w głośnym filmie "Ostatni komers"! Już niedługo w kinach

Pomorze znowu pojawi się na ekranach. Nagradzany scenariusz Olgi Chajdas nabiera kształtów

Trójmiasto oraz Starogard Gdański w ostatnim tygodniu marca staną się tłem dla filmu uznawanej na rynku europejskim reżyserki Olgi Chajdas. Już na etapie scenariuszowym docenili go jurorzy festiwalu w Cannes i Rotterdamie. Gotowy obraz będzie miał z pewnością ogromną szansę na to, by zawojować branżę kinematograficzną nie tylko na Starym Kontynencie, ale również reszcie globu. Obecnie trwa nabór na statystów do filmu.