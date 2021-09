Są ze Śląska, ale zakochali się w Bałtyku! Ich zdjęcia Morza Bałtyckiego zapierają dech w piersiach

- Chcemy pokazać jak najszerszej grupie odbiorców, że nasze morze to nie są tylko słynne parawany, zapiekanki i sinice - mówi Wojciech Radwański, fotografik, który realizuje wspólnie z Agatą Logiewą Projekt Bałtyk. - Nawet jeśli pokazujemy parawany, czy inne stereotypowe, charakterystyczne dla polskiego wybrzeża elementy, zjawiska czy zachowania, staramy się robić to w sposób jak najbardziej artystyczny, może nawet abstrakcyjny. Jeździmy bardzo często w te same miejsca nad polskim morzem.