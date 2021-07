Rzeźba Xawerego Wolskiego stanęła na rondzie w Sopocie. Co przedstawia? Opinie mieszkańców są podzielone

"Sztuka rządzi się swoimi prawami"

Co do wywoływanych emocji i skojarzeń, tyle opinii, ile napotkanych osób. W środowy poranek zapytaliśmy o zdanie pięciu przypadkowych przechodniów, o to czy w przestrzeni publicznej jest miejsce dla tak odważnej i przykuwającej uwagę sztuki. I tylko jedna opinia była na "nie". W odróżnieniu od internetu, gdzie na dzieło wylano wiadro pomyj.