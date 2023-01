Ruszyły zapisy na darmowe warsztaty programowania dla dzieci i młodzieży. "Koduj z Gigantami - Retroprogramowanie" w Trójmieście

Ruszają zapisy na warsztaty "Koduj z Gigantami - Rertoprogramowanie"

Po półrocznej przerwie powraca programistyczna akcja "Koduj z Gigantami - Rertoprogramowanie". Już w lutym uczestnicy poznają podstawy programowania oraz gry z czasów młodości swoich rodziców. Warsztaty rozpoczną się 4 i potrwają do 26 lutego. Dzieci i młodzież będą mogli wcielić się w rolę programistów sprzed lat, którzy tworzyli klasyki gier komputerowych i wideo. Będzie to już 12 edycja tej inicjatywy. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Akcja będzie trwać w całej Polsce, a stacjonarne warsztaty będzie można odwiedzić w Gdańsku przy ul. Rogalińskiej 17 od 4 do 11 lutego oraz na ul. Grunwaldzkiej 103 od 5 do 12 lutego. W Gdyni akcja będzie miała miejsce przy ul. Świętojańskiej 34/4 od 4 do 11 lutego. Zapisy na wydarzenie znajdziecie na oficjalnej stronie akcji.