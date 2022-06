Ruszyła refulacja plaży w Orłowie. Prace będą przeprowadzone w dwóch etapach. ZDJĘCIA

W lutym bieżącego roku, pogoda po raz kolejny w ostatnim czasie, nie była łaskawa dla plaży w Orłowie. Sztormy zabrały jej znaczną część i niemal zupełnie uniemożliwiły spacery.

Wiemy, że prace polegające na refulacji plaży ruszyły, jednak z uwagi na ilość przesypywanego piasku, a jest on rekordowy, cała operacja będzie podzielona na dwa etapy.

- Najpierw na plaży pojawią się rury, a następnie zostanie ściągnięta rura morska, do której wpinać będzie się pogłębiarka — informowała niedawno Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni. - Dzięki temu piasek będzie transportowany na plaże. To największa refulacja w historii Orłowa. Właśnie z uwagi na dużą ilość piasku prace podzielone zostały na dwa etapy. Pierwsza część zostanie wykonana do końca czerwca, reszta będzie kontynuowana od drugiej połowy sierpnia do września.