Ruszają szczepienia dzieci w wieku 12-15 lat. Najpierw w punktach szczepień, później także w szkołach Monika Jankowska

Od poniedziałku 7 czerwca 2021 możliwe są szczepienia dzieci w wieku 12-15 lat przeciw COVID-19. To, jak dotąd, najmłodsza grupa osób rekomendowanych do szczepienia. Szczepienia odbywać się będą najpierw w punktach szczepień, a we wrześniu możliwe będą także w szkołach.