Rusza długotrwały proces modernizacji Złotej Bramy. Z miejskiej kasy na ten cel przeznaczonych zostanie ok. 180 tys. zł

SARP Oddział Wybrzeże otrzyma dotację na ratunkowe zabezpieczenie budynku Bramy Długoulicznej, tzw. Złotej Bramy.

- Złota Brama znajduje się w sercu naszego miasta i jest ważnym zabytkiem. Wszyscy mamy świadomość, że zabytek ten wymaga prac konserwatorskich. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz wraz z komisją konserwatorską, na której czele stoi miejski konserwator zabytków, Janusz Tarnacki, skierowali na czerwcową sesję Rady Miasta Gdańska wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich. Te prace rozpoczną działania na rzecz zabezpieczenia Złotej Bramy i pozwolą zapobiegać jej dalszemu niszczeniu – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. - Jesteśmy dumni z piękna naszego miasta. A ta duma wyraża się dbałością o jego dziedzictwo.

Na co będzie przeznaczona dotacja?

Dofinansowywane prace obejmą wykonanie drewnianej, wielosezonowej konstrukcji rusztowania i ogrodzenia zabezpieczającego przechodniów przed ewentualnym spadaniem zniszczonych elementów wystroju architektonicznego i rzeźbiarskiego elewacji bramy. Dodatkowo gzyms koronujący i balustrada attyki, zostaną zabezpieczone nowymi siatkami. To póki co prace mające zapobiec dalszemu niszczeniu obiektu. W przyszłości czeka go kompleksowy remont, którego koszty będą już znacznie wyższe. Obecnie SARP jest na etapie opracowania dokumentacji technicznej, która pozwoli ubiegać się o finansowanie.