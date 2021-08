Runmageddon Gdynia Kolibki 2021. Setny bieg przeszkodowy odbędzie się w Gdyni. Zawody zaplanowano 4 i 5 września 2021 roku

Runmageddon Gdynia 4-5 września 2021

- Zorganizowaliśmy już 100 eventów dla ponad 310 tys. startujących. Taki jubileusz znaczy dla nas bardzo dużo, bo świadczy o tym, że od tych już 7 lat organizujemy sportowe wyzwania, w których ludzie chętnie biorą udział i do których często wracają. Serwujemy niepowtarzalne emocje i udaje nam się to robić mimo przeciwności. 4-5 września zapraszam serdecznie do wspólnego świętowania setnego wydarzenia w Parku Kolibki w Gdyni - mówi Jaro Bieniecki, pomysłodawca i prezes Runmageddon S.A.

Park Kolibki do aktywności wymagającej pokonywania różnych urządzeń nadaje się znakomicie. Bliskość plaży i morza powodują, że uczestnicy chętnie mierzą się tam z przeszkodami organizatora, wskakując do morskiej wody, czołgając się po piasku. W 2021 roku linia startu znajdować się będzie na plaży, więc uczestnicy z bliska przyjrzą się urokom polskiego wybrzeża. W sobotę osoby po 16 roku życia będą mogły wystartować w formułach intro i rekrut. Do wyboru mają trasę 3 km z 15 przeszkodami albo 6 km z 30 utrudnieniami. Tego dnia pobiegnie też młodzież w wieku od 12 do 15 lat, dzieci 4-11 oraz rodziny w runmageddonie family. W niedzielę, pełnoletni fani ekstremalnych wrażeń zmierzą się z 12 kilometrami i 50 przeszkodami, czyli formułą classic, a dzieci (4-11 lat) będą mogły kontynuować wspaniała zabawę na trasie runmageddonu kids.