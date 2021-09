Runmageddon Gdynia 2021. Wielki wysiłek na wymagających przeszkodach i jeszcze większa radość na mecie jubileuszowych zawodów

Nowa lista wycofanych leków z aptek w całej Polsce. GIF opublikował najnowsze rozporządzenie zakazanych leków SPRAWDŹ 5.09.2021

Najnowsza lista wycofanych leków z aptek w całej Polsce. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju, gdyż znaleziono w ich składzie lub etykietach nieprawidłowości. Warto zapoznać się z powodami dla których te leki zostały wycofane z aptek, i sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Leków z tej listy lepiej nie zażywać. Przypominamy również, że leków nie należy wyrzucać do śmieci. Najlepiej odnieść je do najbliższej apteki. W przypadku wątpliwości do do serii oraz nazwy leków radzimy skonsultować się z lekarzem.