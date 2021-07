Rugby na plaży. Do wygrania 3 tysiące złotych i Młot Thora. Wyjątkowy turniej w Gdyni

To będzie gdyńska niedziela z rugby. Już o godz. 10 na plaży miejskiej rozpocznie się turniej dzieci i młodzieży. Te zawody cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród grających, ale także sympatyków rugby, turystów i mieszkańców Trójmiasta.

Warto zobaczyć jak grają nadzieje polskiego rugby, tym bardziej, że rugby na piasku to bardzo widowiskowa odmiana tej dyscypliny sportu. Organizatorzy, czyli Rugby Club Arka Gdynia, postarali się, by ta niedziela była wyjątkowa. Uświetni ją turniej rugby, w którym uczestnicy zagrają... jeden na jednego. Będzie można zobaczyć jak atakują i bronią rugbiści, którzy na co dzień grają w polskich ligowych drużynach.

Jak dowiedział się "Dziennik Bałtycki" wśród zgłoszonych do tego turnieju są m.in. Nowozelandczyk Dwayne Burrows, który z Ogniwem Sopot zdobył niedawno tytuł mistrza Polski w rugby. Jego konkurentami do zdobycia głównej nagrody będą Radosław Rakowski, brązowy medalista z Orkanem Sochaczew, który wcześniej grał także w barwach Arki Gdynia, Radosław Dabkiewicz z gdańskiej Lechii, jego klubowy kolega i reprezentant Polski Kewin Bracik oraz Vaha Halaifonua z warszawskiej Skry. Do turnieju można się jeszcze zapisywać pisząc na adres: [email protected]

W zawodach jeden na jeden trzeba się będzie wykazać indywidualnymi umiejętnościami na boisku o długości 12 i szerokości 8 metrów. Pojedyncze punkty będą przyznawane za przyłożenie, skuteczną szarżę, odbiór piłki lub aut atakującego. Za zwycięstwo przewidziano nagrodę w wysokości trzech tysięcy złotych i Młot Thora. Za drugie miejsce przewidziano 2 tysiące złotych, a trzecie tysiąc.