Rozwój osobisty konieczność czy potrzeba? Psycholożka radzi jak zadbać o swój rozwój

Rozmowa z Aleksandrą Pogorzelską, psycholożką, trenerką, coachem, wykładowczynią w SWPS w Sopocie.

Zacznijmy od tego, czym jest rozwój osobisty?

Dzisiaj określenie „rozwój osobisty” zabarwiło nam się w mediach, w internecie tak trochę negatywnie, bo często mówiąc o rozwoju osobistym, wrzuca się do worka wszystko. Wszystkie definicje, jeśli chodzi o pracę nad sobą. To, do czego dążą ludzie, to postanowienie, żeby coś ze sobą zrobić, ze swoją pracą, ze swoim czasem, ze swoim szczęściem, ze swoim dobrostanem i tak naprawdę wszystko to wrzuca się do worka „rozwój osobisty”, czyli, że ja zaczynam coś robić ze sobą, żeby dojść do jakiegoś celu. Najczęściej jest to potrzeba dobrostanu, szczęścia, i stosuje się do tego różne metody, techniki. Być może kursy, szkolenia, które pomogą do takiego stanu dojść.