Rozpoczęły się prace w powozowni pałacowej w Waplewie. Ale to dopiero początek dużego projektu

- W etapie trzecim, ale to pieśń przyszłości, będzie trzeba zająć się parkiem - mówi kurator muzeum.

Rozpoczęte właśnie prace w powozowni to element szerszego projektu, przewidzianego na przynajmniej kilkanaście lat. Maciej Kraiński, kurator muzeum, określa je jako drugi etap przywracania majątkowi dawnego wyglądu. Po pałacu, jak mówi, przyszedł czas na zabudowania folwarczne. Za czasów Sierakowskich stanowiły one zaplecze potężnych, liczących pięć tysięcy hektarów dóbr ziemskich.

Pałac hrabiów Sierakowskich - historia

Przypomnijmy, że przed laty dwór połączony był od strony parku z pięknym ogrodem zimowym – Sierakowscy słynęli ze swoich kolekcjonerskich zamiłowań, w tym również botanicznych. Oranżeria ta została później przekształcona na oficynę mieszkalną.

Pałac hrabiów Sierakowskich to jeden z najcenniejszych zabytków ziemi sztumskiej. Jest to jednak nie tylko pamiątka przeszłości, ale wciąż żywe świadectwo żywotności, kultywowania tradycji i patriotyzmu polskiej ludności Powiśla. Największe zasługi mają tu polskie rody szlacheckie (obok Sierakowskich wymienić tu można m.in. Donimirskich, mających siedzibę w Czerninie). Poniosły też one ogromną daninę krwi - mordowane od pierwszych dni wojny przez niemieckich bandytów.