„Rozpoczęcie wakacji klasycznie” - zlot zabytkowych aut pod stadionem w Gdańsku Letnicy

Auto przystosowane jest do codziennej jazdy, dlatego byłoby szkoda, aby stał w garażu. Korzystam z niego na co dzień. Pierwszy Ford Taunus trafił w moje ręce 15 lat temu. Poświęciłem kilka ładnych lat, by doprowadzić go do stanu użyteczności. Tego kupiłem już w znacznie lepszym stanie.