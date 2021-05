Różowe skrzyneczki już w urzędach. Gdańsk zachęca do akcji, dzięki której produkty higieniczne mogą trafić do potrzebujących kobiet

- Nie możemy rozwiązać problemu, jeśli pozostawimy go niewidzialnym. Czas przełamać tabu i zacząć normalnie rozmawiać o problemach związanych z menstruacją. Dlatego nawołuję, żeby każdy zdjął czerwoną opaskę. Zobaczenie problemu to pierwszy krok, by zmienić rzeczywistość, w której żyjemy! - mówi Dominika Kulczyk , prezeska Kulczyk Foundation , która weszła w skład Okresowej Koalicji.

Zdrowie i higiena menstruacyjna to kwestie praw człowieka – to prawo do godności, które przysługuje każdemu człowiekowi bez względu na płeć. Niestety, ograniczony dostęp do środków menstruacyjnych i urządzeń sanitarnych oraz stygmatyzujące środowisko powodują, że część społeczeństwa nie może godnie żyć i funkcjonować w czasie menstruacji.

Różowe skrzyneczki w Gdańsku

W budynkach należących do Urzędu Miejskiego, w których znajdują się m.in. Zespoły Obsługi Mieszkańców, zamontowano już siedem różowych skrzyneczek. Dzięki nim kobiety i dziewczęta mają dostęp do darmowych artykułów higieny menstruacyjnej, które uzupełniane są na bieżąco. Miejsca, w których się one znajdują to budynki przy ulicach:

Wały Jagiellońskie 1 - Nowy Ratusz,

Lastadia 2,

Nowe Ogrody 8/12,

Partyzantów 36,

Żaglowa 11,

Wilanowska 2,

Piekarnicza 16.

Podobne rozwiązania można znaleźć także w gdańskich szkołach. Są to w większości przypadków działania podejmowane przez samorządy uczniowskie, które we własnym zakresie pozyskują i uzupełniają artykuły higieny osobistej. Najczęstsza zawartość to: podpaski, tampony, wkładki higieniczne czy chusteczki dezynfekujące. W planach jest także ujednolicenie pojemników szkolnych, w których dostępne są wskazane produkty.