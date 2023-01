Rowerem w woj. pomorskim. Gdzie w weekend 28 - 29 stycznia? Sprawdź proponowane szlaki

Szukasz pomysłu na ciekawą trasą rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. pomorskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Lasy Otomińskie i Oliwskie Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podjazdów: 1 738 m

Suma zjazdów: 1 732 m Trasę dla rowerzystów poleca Wandrzejuk Przyjemna trasa po lasach w bliskiej okolicy Gdańska, powrót ścieżką nadmorską. Startujemy z okolic Kowal i tym razem przekraczamy obwodnicę w kierunku Kolbud. Wjeżdżamy w las po kilku minutach jazdy, jadąc w stronę jeziora leśną ścieżką. Tam odnajdujemy oznaczenie trasy rowerowej "Na przedmieściach Gdańska" i jej śladem jedziemy aż do parkingu przy obwodnicy. Od jakiegoś czasu jedziemy również szlakiem zielonym "Skarszewskim" i w ten sposób przemieszczamy się przez osiedle obok Auchana. W końcu osiągamy szczyt doliny Strzyży i po malowniczym, emocjonującym zjeździe jesteśmy w Matemblewie. Stamtąd przejazdem pod Słowackiego jedziemy na drogę Kleszą i podążamy nią aż do momentu zjazdu. My jedziemy prosto w las, i zaliczamy szybki zjazd do Dworu Oliwskiego. Tam chwila na regenerację. Ruszamy w górę Doliny Czystej Wody. Jest szeroko, przyjemnie, dopiero końcowe serpentyny podjazdu dają się we znaki. Dojeżdżamy prawie do Owczarni i kierujemy się na gospodarstwo rolne, za którym znowu wjeżdżamy w las. Ten wybór drogi zjazdowej do Oliwy nie był trafny, wszędzie mnóstwo błota i grząskiej ziemi. W końcu jednak osiągamy potok Rynarzewski i tu droga jest świetna. Zjazd do Oliwy, piwko na plaży i powrót do domu.

W dużym stopniu wykorzystaliśmy potencjał okolicznych lasów.

🚲 Trasa rowerowa: Objazd trasy Garmin MTB Wejherowo 2016 Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,59 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 282 m

Suma zjazdów: 1 289 m Trasę dla rowerzystów poleca Tabrzo Próba objazdu trasy maratonu Garmina generalnie zakończona powodzeniem, jednak kilkanaście pomylonych zjazdów to chyba mój rekord.

Na trasie w większości są dobre szutry, ale jest też trochę piachu, trochę "niewiadomoczego" w postaci resztek gruzu, trochę błota (chociaż dzisiaj było bardzo sucho, ale jak popada to w kilku miejscach będzie wesoło ;) Jest też sporo dużych kamieni na drogach, które w większości będą pewnie oznakowane, ale lepiej patrzeć na drogę.

Najbardziej zdziwiło mnie poprowadzenie trasy przez "leśny WC" obok zatoczki na ul. Puckiej - nie przewracać się tam :)))

🚲 Trasa rowerowa: Trasa nadmorska w Trójmieście Początek trasy: Gdańsk

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 32,73 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 123 m

Suma zjazdów: 115 m PomorskieTrasyRowerowe poleca tę trasę

Dominująca nawierzchnia:

miejskie drogi rowerowe Czas potrzebny na pokonanie trasy:

2-3 godziny Trasa nieoznakowana polecana jako propozycja wycieczki.

Łatwa, rekreacyjna trasa z licznymi atrakcjami, którą z chęcią pokona każdy miłośnik roweru. Przez większość odcinków wiedzie wydzielonymi drogami rowerowymi, o doskonałej nawierzchni, wzdłuż morza. Jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych i rozpoznawalnych produktów turystyki rowerowej w Trójmieście, z którego w sezonie letnim korzysta wielu mieszkańców i turystów. Trasa jest dobrze skomunikowana z transportem miejskim, przez co bez problemu można dotrzeć na wybrany punkt ścieżki. Dodatkowym jej atutem są liczne punkty gastronomiczne oraz miejsca odpoczynku przez co pokonanie tej 30 kilometrowej drogi jest przyjemne i mało uciążliwe.

Proponowana trasa rozpoczyna się przy dworcu kolejowym Gdynia Główna i wiedzie przez Gdynię Orłowo, Sopot oraz nadmorskie dzielnice Gdańska: Jelitkowo, Przymorze, Zaspa, Brzeźno oraz Letnicę. Koniec wycieczki przewidziany jest w okolicach stacji SKM Politechnika Gdańska

Trasa pochodzi z wydawnictwa "Rowerowe Inspiracje" wydanego przez UMWP Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Rezerwatu Dolina Strzyży Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,15 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 1 260 m

Suma zjazdów: 1 262 m Trasę dla rowerzystów poleca Tabrzo Trasę wymyśliłem już w zeszłym tygodniu, ale dopiero dziś udało mi się ją zrealizować. Co prawda trochę inaczej niż pierwotnie planowałem, ale nic straconego - spróbuję jeszcze raz, bo warto!

Dolina Strzyży jest super! Dzisiaj przejechałem tylko jedną ze ścieżek, ale widoki są przednie (tylko te samoloty nad Rezerwatem jakoś nie pasują).

Plany były takie, że wracam również przez Rezerwat, ale zainteresowały mnie samochody jadące pod Obwodnicą Trójmiasta ... i odkryłem Zbiornik Retencyjny Kiełpinek - naprawdę super zorganizowane miejsce, jeszcze nie do końca zrealizowane, ale widzę w nim potencjał na niedzielny nordic ;)

🚲 Trasa rowerowa: Na jagody? Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,45 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 748 m

Suma zjazdów: 801 m Rowerzystom trasę poleca Tabrzo Chyba najpiękniejsza niedziela tegorocznego października. Co prawda w lesie już trochę chłodnawo i przy ponad 30 km/h lepiej się było ubrać cieplej. Żółty już góruje nad zielonym :)

🚲 Trasa rowerowa: Trasa na Lisewiec Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,81 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 827 m

Suma zjazdów: 839 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Voyo1 Dobra trasa na wypad turystyczny na szutry i leśne ścieżki.

Zaskakująca duża ilość szutrów pozwala cieszyć się spokojną jazdą.

Na pewno te drogi będą jeszcze mnie widziały wiele razy.

🚲 Trasa rowerowa: Trójmiejski Park Krajobrazowy mniej znany Początek trasy: Rumia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,37 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 685 m

Suma zjazdów: 710 m GR3miasto poleca tę trasę

Trójmiejski Park Krajobrazowy to nie tylko obszar okalający naszą aglomerację. Jego granice sięgają znacznie dalej. Skrywa się w nim wiele ciekawostek przyrodniczych, jak chociażby rejon tzw. Bieszkowickich Moczarów. Nietrudno domyślić się, że teren ten obejmuje przede wszystkim rejony bagienne. Ułożona przez nas trasa pozwala zapoznać się nie tylko z malowniczymi torfowiskami, ale również małymi jeziorami, które skrywają się wśród tutejszych lasów… niestety z roku na rok coraz bardziej przerzedzonych. W okolicach Trójmiasta mamy wiele interesujących jezior i jeziorek. Jedne, z uwagi na występowanie wokół nich rzadkich gatunków roślin i zwierząt, objęte są ścisłą ochroną, inne udostępnione pod wypoczynek i kąpiele. W poprzednich edycjach naszego cyklu wycieczek nad wodę w okolicach naszej aglomeracji opisywaliśmy wiele różnych jezior m.in. Otomińskie, Tuchomskie, Marchowo, Kamień i wiele innych. Jedne, z uwagi na łatwość dojazdu i pobliską gastronomię, latem oblegane są przez tłumy, inne bardziej kameralne, w których możemy cieszyć się spokojem.

🚲 Trasa rowerowa: II Żurawinowy Rajd Rowerowy Początek trasy: Gdańsk

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 160,19 km

Czas trwania wyprawy: 35 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podjazdów: 1 504 m

Suma zjazdów: 1 466 m Trasę dla rowerzystów poleca Lubimyrowery.pl Trasa dwudniowego rajdu rowerowego, którego celem był udział w kaszubskim festynie - Festiwal Żurawiny. Impreza odbyła się 9 i 10.09.2016.

Trasa rajdu rozpoczęła się w Gdańsku tuż przy Dworcu Głównym PKP skąd przedostaliśmy się w obszar Parku Oruńskiego gdańskimi drogami rowerowymi (niestety na pewnym odcinku w trakcie remontu). Dalsza trasa to dość kłopotliwy (ze względu na ruch samochodowy) wyjazd w kierunku miejscowości Otomin. Dalsza droga to już zdecydowanie odmienny klimat... Krajobrazy i otocznie typowe dla kaszub. Lokalnymi drogami gruntowymi i leśnymi przedostaliśmy się w kierunku Żukowa i Szwajcarii Kaszubskiej. To odcinek dość mocno pofałdowany i górzysty wymagający od rowerzysty co najmniej średniej kondycji i wytrwałości. Podjazd wieńczący nasz wysiłek to odcinek od okolic miejscowości Wieżyca do miejscowości Szymbark. To najwyższe i najtrudniejsze wzniesienie całej trasy. To właśnie odcinek, który zmusił część uczestników rajdu do podejścia obok roweru ;) ... Dalszy odcinek to już mniej pofałdowana trasa do Zielenina, gdzie mieliśmy okazję zasmakować specjałów kuchni kaszubskiej - zupa żurawinowa - To właśnie dla niej część z nas wzięła udział w rajdzie. W Zieleninie mogliśmy również zobaczyć na własne oczy jak wygląda naturalne środowisko występowania żurawiny. Po pikniku okraszonym kaszubskimi przyśpiewami udaliśmy się na nocny spoczynek do agroturystyki Gościna w Kaliskach koło Kościerzyny.

Rankiem dnia następnego wyruszyliśmy w kierunku Kościerzyny gdzie wzięliśmy udział w rodzinnym rajdzie rowerowym organizowanym przez kościerski oddział PTTK Promyk. Na trasie tej małej pętelki zorganizowany został lokalny piknik we wsi Rotembark w agroturystyce Na Kampie. To właśnie tam mogliśmy dosłownie najeść się kaszubskimi Ruchankami ... ;P z żurawiną - oczywiście kaszubską!

Posileni tym tradycyjnym smakołykiem wyruszyliśmy na ciąg dalszy żurawinowego festiwalu do miejscowości Dobrogoszcz położonej na malowniczym jeziorem o tej samej nazwie. I tutaj znów smakołyki - tradycyjne, naturalne i niesamowicie pyszne dania kuchni kaszubskiej ... i nie tylko ... Specjalnie na tę okazje Hotel Stary Browar Kościerzyna przygotował w swojej browarni ciekawe w smaku piwo żurawinowe.

Posileni i pełni energii ruszyliśmy całą ekipą w kierunku Gdańska. Na drogę powrotną wybraliśmy w dużej części szlak Hymnu Narodowego na odcinku od Bedomina do Nowej Karczmy. Dalsza trasa to już przygotowany na tę okazję przebieg według indywidualnego pomysłu organizatora. Ważne, żeby bezpiecznie i w pięknych okolicznościach kaszubskiej przyrody dotrzeć do Gdańska. I tak było...

🚲 Trasa rowerowa: Jesienne Trójmiasto Początek trasy: Sopot

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,88 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 484 m

Suma zjazdów: 454 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Marek.klimowicz Jesienne Trójmiasto. Trasa zaczyna się w Gdyni i biegnie na terenie malowniczego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ścieżkami rowerowymi. Po ok. czterech kilometrach dojeżdżamy do zamkniętego dla ruchu wyasfaltowanego odcinka przy leśniczówce Gołebiewko. (Doskonałe miejsce na treningi także dla kolaży szosowych). Jedziemy asfaltem sześć kilometrów i odbijamy w lewo, by wjechać na punkt widokowy. Z punktu rozpościera się piękny widok na Sopot i Zatokę Gdańską.(Z punktu jest możliwość skrócenia wycieczki i powrotu do Gdyni). Ponieważ czas goni, zjeżdżamy do Sopotu i ścieżkami rowerowymi, których w Gdańsku nie brakuje, jedziemy do Politechniki Gdańskiej, gdzie jesteśmy już umówieni z resztą ekipy. Z politechniki jedziemy nad morze. Jesień to według mnie najlepszy okres na nadmorską ścieżkę. W czasie wakacji staram się ją omijać. Pomimo że ścieżka ma dwa pasy, jest na niej tyle ludzi, że jazda to ciągły slalom. Natomiast jesienią to wymarzone miejsce z dala od samochodów z rześkim powietrzem znad Bałtyku. Dodatkowo przy ścieżce ustawione są latarnie, co umożliwia poruszanie się po zmroku. Ścieżką z mola w Gdańsku (niedaleko są knajpki, można zatrzymać się na herbatkę) jedziemy w stronę Sopotu. Nie ma dużo rowerzystów, pewnie dlatego, że jesień. Szybko robi się ciemno. Dojeżdżamy do mola w Sopocie. Latem ciężko tam przejść, teraz spotykamy tylko kilka osób.

Z Sopotu jest plan, by pojechać klifami, jednak w lesie jest już na tle ciemno, że lampki nie wystarczają. Postanawiamy zatem pojechać do domów na kolacyjkę. :)

🚲 Trasa rowerowa: Przez Gołębiewo i Owczarnię na Wzniesienie Marii i Kleszą Drogę Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,85 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 205 m

Suma podjazdów: 1 786 m

Suma zjazdów: 1 800 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tabrzo Gdzie ta wiosna? Poszukiwania pierwszych oznak wiosny zakończone niepowodzeniem :) Spróbujemy za tydzień.

Trasa po znanych szlakach, których część w połowie marca jest mocno rozjeżdżona przez ciężki sprzęt - jak co roku zresztą. Ale za to między Osową i Owczarnią odbudowują starą drogę do Owczarni i ścieżkę w kierunku Osowej również ... coś za coś :)

