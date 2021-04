„Rowerem po zdrowie - razem pomóżmy dzieciom z Pomorza”. Akcja społeczna „DB” zakończona sukcesem! Dawid Jaskulski

Na przełomie kwietnia i maja tego roku wręczymy 16 nowych rowerów dzieciom wytypowanym przez ośrodki pomocy społecznej w 16 pomorskich powiatach. To efekt naszej wielkiej akcji charytatywnej „Rowerem po zdrowie - razem pomóżmy dzieciom z Pomorza”. Prowadziliśmy ją na naszych łamach i w serwisie internetowym w okresie od 5 marca do 23 kwietnia. Wsparło nas i włączyło się do akcji 15 przedsiębiorców. Dzięki nim udało się ufundować rowery tym dzieciom, których nie stać na taki zakup.