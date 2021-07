Rowerem po Pomorzu! Oto najciekawsze trasy rowerowe w naszym regionie Sandra Janikowska

KARTUSKA PRZYRODNICZA TRASA ROWEROWATrasa: Kartuzy – Łapalice - Pomieczyńska Huta – Kolonia – Sianowo Długość: 26 kmŚcieżka rowerowa przebiega przez malownicze i rzadko odwiedzane tereny gminy Kartuzy. Szlak prowadzi głównie przez lasy i pola uprawne - tym samym jest doskonałą propozycją na całodzienną wycieczkę dla całej rodziny i obcowanie z przyrodą oraz lokalną kulturą.

Pomorze to region znany ze złocistych plaż, obszernej oferty wydarzeń rozrywkowych i atrakcji turystycznych. Jeśli zamiast zwiedzania muzeów wolicie odpocząć na łonie natury - mamy coś dla Was! Na terenie województwa pomorskiego znajduje się kilkadziesiąt tras rowerowych - niektóre rozciągają się na kilka kilometrów, a inne - na kilkadziesiąt. Ze względu na nadchodzące wakacje i urlopy, postanowiliśmy przygotować listę najpiękniejszych, najciekawszych i niekiedy najdłuższych szlaków rowerowych w Pomorskiem. Jedno jest pewne: każdy zapalony rowerzysta znajdzie tutaj coś dla siebie. A wszystko to w otoczeniu natury i z dala od miejskiego zgiełku!