Rosjanie blisko Lotosu w 2011 r. PO poważnie traktowało wschodnich "partnerów" [DOKUMENTY]

Super Experess ujawnił dokumenty z 2011 r., które były zapowiedzią prywatyzacji Grupy Lotos. Ówczesny minister skarbu Aleksander Grad poinformował prezesa Grupy Lotos - Pawła Olechnowicza - o wytypowaniu 3 podmiotów dopuszczonych do prywatyzacji Lotosu. Odbyło się to kilka dni po wygranych przez PO wyborach do Sejmu i Senatu. Z odtajnionej notatki wynika, że do procesu sprzedaży dopuszczono trzy firmy. Były to: rosyjska spółka OJSC TNK-BP, węgierski MOL oraz holenderska Mercuria Energy, której rosyjscy akcjonariusze działali wcześniej w Polsce jako J&S.

TNK-BP było kontrowersyjnym przedsięwzięciem biznesowym polegającym na wspólnej realizacji polityki wydobywczej przez brytyjskie BP i rosyjskich oligarchów. Udziały strony brytyjskiej i rosyjskiej wynosiły po 50% kapitału. Prezesem spółki był Michaił Fridman, rosyjski oligarcha objęty obecnie sankcjami. Obecnie TNK-BP już nie istnieje, została przejęta przez Rosnieft.