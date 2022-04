Rosja zakręciła kurek z gazem. Politolog: Jesteśmy bezpieczni energetycznie, ale ceny gazu mogą wzrosnąć

Jak należy rozumieć fakt, że Rosja odcięła Polskę od gazu? Czy to jest uderzenie w polską gospodarkę, próba oddziaływania na społeczeństwo, chęć wywołania paniki, konfliktu gospodarczego?

Działanie Federacji Rosyjskiej jest obliczone na osiągnięcie kilku celów. Jednym z nich jest jednoznaczne pokazanie, że Polska, wspierając Ukrainę, prowadzi politykę niezgodną z polityką Moskwy. Rządzący w Polsce od dawna mówią o konieczności energetycznego uniezależnienia się od Rosji. Z kolei Rosja, mając świadomość, że to się i tak stanie, zadziałała z wyprzedzeniem. W ten sposób może jeszcze politycznie i gospodarczo uderzyć w Polskę. Taka decyzja, jak odcięcie od dostaw gazu, zawsze rodzi niepewność. A niepewność powoduje, że wszyscy są ostrożniejsi w podejmowaniu inwestycji czy decyzji o charakterze długofalowym.

Nawet, jeśli Polska jest przygotowana na zakręcenie kurka z gazem, to ten fakt w krótkiej perspektywie czasu będzie negatywnie oddziaływał na naszą gospodarkę. Natomiast w dłuższej perspektywie, wstrzymanie dostaw przez Rosję nie powinno być problemem dla Polski. My coraz bardziej dywersyfikujemy dostawy gazu – surowiec dociera do nas również drogą morską, korzystamy z redystrybucji gazu z innych państw członkowskich.