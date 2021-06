Rosja - Dania 21.06.2021 r. Dania gromi Rosję i awansuje! Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, RELACJA

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Rosja jest w lepszej sytuacji, bo punkt powinien jej wystarczyć do wyjścia z grupy. Zdeterminowana Dania, która przegrała dwa mecze, nie powiedziała jednak ostatniego słowa.

Duńczycy przegrali z Belgią drugi mecz, ale pokazali się z dobrej strony. Teraz będą chcieli do dobrej gry dołożyć zwycięstwo. Wygrana stworzy im szansę awansu, a najlepiej gdyby odnieśli zwycięstwo różnicą dwóch bramek. Jednocześnie Duńczycy będą czekać na porażkę Finów z Belgami, co otworzy im drogę do zajęcia drugiego miejsca w grupie.

Rosja - Dania, EURO 2020. Kursy, typy bukmacherów

Rosja: 4,55

Remis: 3,85

Dania: 1,75

Rosja - Dania, EURO 2020

Mecz: Rosja - Dania

Data meczu: 21.06.2021 (poniedziałek)

Transmisja: TVP 1

Godzina: 21:00

