Romantyczny list żony do męża znaleziony wśród porzuconych w lesie śmieci. Leśnicy odpowiedzieli autorce

To miał być intymny list usychającej z tęsknoty żony do męża. Tymczasem wiadomość mogło przeczytać zdecydowanie więcej osób, a wszystko przez skandaliczne zachowanie jej adresata. Zamiast schować liścik na pamiątkę, wyrzucił go do śmieci, a worki pełne resztek zostawił w lesie.

Porzucone w świerkach śmieci znaleźli leśnicy z Leśnictwa Podrąbiona w powiecie kościerskim. Po przejrzeniu zawartości odkryli taki oto list:

„MAM NADZIEJĘ, ŻE DZIEŃ SZYBKO CI ZLECIAŁ, BO MI NA PEWNO BĘDZIE SIĘ DŁUŻYĆ BEZ CIEBIE :)(

KOCHAM CIĘ MĘŻU”

Na reakcję leśników nie trzeba było długo czekać. Przygotowali specjalną wiadomość do autorki listu:

"ŻONO, o ile rozpoznajesz charakter swojego pisma oraz treść liściku informujemy, że Twój mąż bawił się raczej dobrze.

Z głodu nie cierpiał.

Rozłąkę umilał sobie różnymi trunkami o wszelakiej mocy.

Doradź mu też, aby mniej palił bo to i niezdrowe i drogie.

A no i oczywiście pogratuluj mu wspaniałego pomysłu wyrzucenia tych wszystkich resztek do lasu!!!!!

Zasyłamy pozdrowienia.

Obsada leśnictwa Podrąbiona"