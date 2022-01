Rolnik szuka żony. Te pary rozpoczęły swój związek w programie, którego gospodynią jest Marta Manowska

Rolnik szuka żony. Te pary przetrwały program, którego gospodynią jest Marta Manowska

„Rolnik szuka żony” to program, którego gospodynią jest Marta Manowska . Dziennikarka towarzyszy tytułowym rolnikom podczas poszukiwania miłości. Chociaż do tej pory wśród uczestników przeważali panowie, panie także próbowały znaleźć wymarzonego księcia z bajki.

Wśród nich była m.in. Małgosia, która zgłosiła się do czwartej edycji programu. Tam poznała Pawła Borysewicza, który skradł jej serce. Ich uczucie przetrwało, mimo że sezon z ich udziałem dobiegł końca. Zakochani nie tylko wzięli ślub, ale od pewnego czasu spełniają się też w roli rodziców. Wychowują dwoje dzieci: syna Ryszarda oraz córeczkę Blankę. Internauci co jakiś czas mogą podglądać codzienne życie rodziny. Rolniczka aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie co jakiś czas udostępnia nowe ciekawostki z życia prywatnego.