Rodziny więźniów apelują do premiera i ministra sprawiedliwości o prawo do widzeń. Niektóre dzieci nie widziały rodziców od 14 miesięcy! Dorota Abramowicz

Około 72 tys. osób, przebywających w aresztach i zakładach karnych na terenie całego kraju od wielu miesięcy nie ma kontaktu z bliskimi. Pandemia sprawiła, że już 14 miesiąc zakazane są wizyty z udziałem dzieci, a wznowione w wakacje na zaledwie 1,5 miesiąca wizyty innych członków rodziny, znów od 17 października ub.r. wstrzymano. - Piszemy w tej sprawie pisma do premiera Mateusza Morawieckiego, ministra sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, dyrektorów jednostek penitencjarnych i sanepidu - mówi jedna z współorganizatorek akcji "Prawo do Widzeń", Dominika Czyżewska z Sopotu. - Tylko pod pismem do ministra Ziobro podpisało się już ponad 4 tysiące osób.